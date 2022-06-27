شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق فعاليات ورشة العمل التدريبية فى مجال تحديات الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية فى مجال " تحديـات الأمن الغذائى، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وافتتح فعاليات الورشة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة، والدكتور موفق سرحان المدير التنفيذى للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE.

وقال رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن ورشة العمل التدريبية والتي من المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة 3 أيام، يشارك فيها ممثلو عدد من معاهد مركز البحوث الزراعية: المحاصيل الحقلية، الاقتصاد الزراعي، المحاصيل السكرية، تكنولوجيا الأغذية، البساتين، الإنتاج الحيواني، فضلا عن قطاعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستصلاح الأراضي، والخدمات الزراعية والمتابعة، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، كذلك مديريتي الزراعة بالجيزة، والقليوبية، والجمعيتين العامتين للائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي.

وأشار عزوز، إلى أن ورشة العمل من المقرر ان تناقش عدد من الموضوعات الخاصة بملف الأمن الغذائي، ومنها: تحديات ومحاور الأمن الغذائى، ودور السياسات الزراعية فى تحقيق الأمن الغذائى، ودور التحول الرقمى والزراعة الذكية فى تحقيق الأمن الغذائى، والوضع الراهن والرؤية المستقبلية للمحاصيل الإستراتيجية، السياسة الصنفية لزيادة نسبة الإكتفاء الذاتى من القمح، والأصناف والهُجن الجديدة للحاصلات البستانية، واستراتيجية تحقيق الإكتفاء الذاتى من السكر فى مصر، فضلا عن التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن من ضمن الموضوعات والمحاور التي ستتناولها ورشة العمل: أهمية التصنيع الزراعى، ودور الري الحديـث في تحقيـــق الأمـن الغذائى، والإرشاد الزراعي والأمن الغذائي، إضافة غلى الأثار المستقبلية للتغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائى .