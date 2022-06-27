شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثانى.. 9 مشروعات قوانين و148 اقتراحا برغبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حصاد أعمال وإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثانى، وذلك خلال الجلسة الختامية اليوم الإثنين.

وبلغ عدد مشروعات القوانين التى ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الثاني 9 مشروعات قوانين، وبلغ عدد الجلسات التى عقدت لمناقشة مشروعا القوانين 30 جلسة، وعدد مداخلات الأعضاء فى مناقشات مشروعات القوانين 500 مداخلة، ويعد مشروع قانون العمل أطول مشروعات القوانين زمنا فى المناقشات حيث استغرق 17 ساعة و30 دقيقة.

وناقش المجلس خلال دور الانعقاد الحالي عدداً من مشروعات القوانين الهامة كان أبرزها.. التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس 7 طلبات، وبلغ عدد جلسات مناقشة طلبات المناقشة العامة 7 جلسات، فيما بلغ عدد الاقتراحات برغبة التى ناقشها المجلس 148 اقتراحا برغبة.