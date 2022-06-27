شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا الرطوبة.. منخفض الهند الموسمى السبب وتحذيرات لطلاب الثانوية بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد طقس مستقر على كافة أنحاء الجمهورية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس حار نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتتراوح القاهرة الكبرى بين 33 و 34 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء مما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة بسبب منخفض الهند الموسمى.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، نصائح لطلاب الثانوية العامة، بضرورة ارتداء غطاء الرأس وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والاكثار من شرب السوائل.