شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى حذف بعض مستحقي الدعم التموينى نتيجة عجز فى السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقى الدعم التموينى نتيجة وجود عجز فى السلع التموينية.

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة. كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقى الدعم التموينى نتيجة وجود عجز فى السلع التموينية، فقد تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء. أبرزت الصحف العُمانية الصادرة اليوم الإثنين، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى سلطنة عُمان في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة. قال مركز الفلك الدولي في بيان له اليوم الاثنين، إن يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم . الفلك الدولى: السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى فى العديد من الدول الإسلامية الأرصاد: زيادة نسبة الرطوبة وأجواء حارة على القاهرة بسبب منخفض الهند الموسمى أكدت صحيفتا "البننسولا" و"الشرق" القطريتان، اليوم الإثنين، الأهمية التي مثلتها زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مصر، في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها، وأوضحتا أن الجولة الخارجية لأمير قطر والتي شملت أيضا رواندا والجزائر أعطت دفعة قوية للعلاقات بين قطر وتلك الدول الثلاث. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى غدا الثلاثاء 28 يونيو 2022 الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)". طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان اللغة الأجنبية الثانية تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع 2022، بجميع التخصصات، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة نجاح 90%. التعليم تعلن نتيجة الدبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90% وزارة الصحة تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات صحافة قطر عن زيارة تميم للقاهرة: علاقات البلدين تشهد نموا وتطورا مستمرا صحف عُمان عن زيارة الرئيس السيسي: صفحة مضيئة فى تاريخ العلاقات الثنائية الحكومة تنفى حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة عجز في السلع التموينية

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