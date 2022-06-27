شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى حذف بعض مستحقي الدعم التموينى نتيجة عجز فى السلع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقى الدعم التموينى نتيجة وجود عجز فى السلع التموينية.
الرئيس السيسي يبحث فى جولته الخارجية العلاقات الوثيقة بين مصر وعمان والبحرين
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقى الدعم التموينى نتيجة وجود عجز فى السلع التموينية، فقد تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.
أبرزت الصحف العُمانية الصادرة اليوم الإثنين، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى سلطنة عُمان في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.
قال مركز الفلك الدولي في بيان له اليوم الاثنين، إن يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم .
أكدت صحيفتا "البننسولا" و"الشرق" القطريتان، اليوم الإثنين، الأهمية التي مثلتها زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مصر، في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها، وأوضحتا أن الجولة الخارجية لأمير قطر والتي شملت أيضا رواندا والجزائر أعطت دفعة قوية للعلاقات بين قطر وتلك الدول الثلاث.
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استمدت العلاقات المصرية العُمانية متانتها من عمق التاريخ الذي وثّقته الأدلة قبل ما يقارب 3500 سنة قبل الميلاد، وتشهد تطورًا مستمرًا.
أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح بين ( ١٨م٢ : ٩٩م٢) بمنطقة ٢٢٢ عمارة إسكان اجتماعى بمركز المدينة، للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022.