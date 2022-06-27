شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يهنئ العمال بانتهاء انتخابات الدورة الجديدة واختيار رئيس للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة جميع العاملين فى أنحاء جمهورية مصر العربية، على انتهاء العرس الديمقراطي الكبير، المتمثل في انتخابات المنظمات النقابية العمالية فى دورتها الثانية الجديدة 2022 - 2026 ، والتى توجت بالأمس باختيار رئيس للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتى شارك فيها 481 من أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد، مقدماً جزيل الشكر والتقدير للاعضاء على حرصهم على المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم لتشكيل تنظيم نقابي قوي وخير دليل على ذلك النتائج التي ظهرت بالأمس والتى تؤكد أن هذه الانتخابات أعطت الزخم الكامل للتنظيم النقابي، وأتاحت الفرصة للجميع أن يؤدي ما عليه بكل ما بوسعه من جهد، ويدعونا جميعاً لتقديم الدعم الكامل لذلك التنظيم .

جاء ذلك ،اليوم الإثنين، على هامش مشاركة الوزير فى احتفالية منظمة العمل الدولية باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال فى إطار مشروع " الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد بأفريقيا" بمشاركة إريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة ، والشركاء الاجتماعيين ، وشركاء التنمية ، وممثلي المنظمات النقابية فى مصر .

ووجه الوزير الشكر والتقدير للزميل المرشح عادل عبد الفضيل الذى لم يوفق برغم حصوله على نسبة 48 % من الأصوات ، ومهنئأ الزميل حسن شحاتة على فوزه بمقعد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الدورة 2022 - 2026 ، مؤكداً أن الدولة المصرية حققت ما تسعى إليه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بأن يكون هناك تنظيم نقابي قوي ومناخ عمل جديد داخل التنظيم ، مقدماً كل الشكر والتقدير للعاملين بوزارة القوى العاملة ومديرياتها على ما بذلوه من جهد لانجاح العملية الانتخابية للتنظيم النقابي والمشاركة فى إضفاء صورة ورؤية وشكل غير مسبوق للتنظيم النقابي المصري أمام جميع المنظمات الدولية .