شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من البطاطس تحقق رقما قياسيا لأول مرة وتتجاوز 816 ألف طن منذ يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 22 يونيو 2022، حيث بلغت حوالي 3 ملايين و759 ألفا و431 طنا من المنتجات الزراعية.

وأشار التقرير، إلى أن صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها، حيث تجاوزت 816 ألف طن منذ يناير وحتى الآن إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأسيوية بزيارة قدرها 200 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و540 ألفا و598 طنا، بالإضافة إلى تصدير 185 ألفا و306 أطنان بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 74 ألفا و944 طنا.

واحتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 74 ألفا و409 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 39 ألفا و441 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 31 ألفا و778 طنا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و425 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 ألفا و921 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 6927 طنا، وحصل البطيخ على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 6456 طنا.