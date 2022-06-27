شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تصل بنى سويف لافتتاح قاعات تدريب "المصرى الألمانى للوظائف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى محافظة بني سويف، صباح اليوم الإثنين، استعدادًا لافتتاح عدد من قاعات تدريب المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج عدة محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وكان في استقبال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ونائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية وكوادر العمل المدني بالمحافظة، وعدد من ممثلي المركز المصري الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير.

ويأتي افتتاح هذه القاعات ضمن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في نوفمبر الماضي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير، ليتم بموجبها تجهيز 14 قاعة تدريب على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب وتمكين الشباب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ وذلك في إطار جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير النظامية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

ومن المقرر أن يتم استخدام هذه القاعات لتقديم تدريبات مختلفة وجلسات رفع وعي وجلسات استشارية، وخدمات أخرى يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج للفئات المستهدفة في المحافظات لتمكينهم اقتصاديًا ورفع قدراتهم للمنافسة في سوق العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج قد تم افتتاحه في نوفمبر 2020 وهو ثمرة التعاون بين الحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووزارة الهجرة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي يتم تنفيذها في 14 محافظة مصدر للهجرة غير الشرعية، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب، علاوة على أن المركز من دوره تقديم ورش عمل للعاملين بالجمعيات لبناء قدرات الكوادر البشرية من الناحية الإدارية والمهنية والفنية في مجال تمكين الشباب وتدريبهم مما يعزز من مهاراتهم لتقديم خدمات أفضل للشباب والمجتمع من حولهم.