شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاحات الالتهاب السحائى وكورونا إجبارية للسفر لأداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن التطعيمات الخاصة بالالتهاب السحائى وفيروس كورونا من التطعيمات الإجبارية بالنسبة للحجاج المسافرين إلى أداء مناسك الحج، ولفتت إلى أن لقاح الأنفلونزا اختياريا .

وأضافت وزارة الصحة والسكان: هناك إجراءات وقائية علي الحجاج اتباعها أثناء أداء مناسك الحج منعا للإصابة بأى عدوى مرضية، مؤكدة أن البعثة الطبية توفر كافة العلاجات للمرضى أثناء وطوال فترة الحج .

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على ضرورة تلقي الحجاج للتطعيمات اللازمة قبل السفر، وتشمل الالتهاب السحائي، وفيروس كورونا، مؤكدًا توافر جميع تلك التطعيمات بمكاتب الصحة في كافة المحافظات.

وأشار إلى ضرورة حفاظ الحجاج على صحتهم من خلال الالتزام بالنظافة العامة وغسيل الأيدي باستمرار باستخدام الماء والصابون أو استخدام الكحول لتعقيم اليدين، والالتزام بارتداء الكمامة في التجمعات والأماكن المزدحمة، وتغطية الأنف والفم بالمناديل في حالة السعال أو العطس.