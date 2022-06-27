شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نسب الشفاء من كورونا وصلت لــ95% داخل المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يوجد تراجع كبير في الإصابات اليومية بكورونا ونسب احتياج المواطنين لدخول المستشفيات متواضعة للغاية وبسيطة، مشيرا إلى أن نسب الوفيات بالمرض في تراجع مستمر، وأضاف أن نسب الشفاء من كورونا فاقت الـــــ 95 % من إجمالى المتواجدين بالمستشفيات للعلاج.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: لن تنتهي الجائحة إلا إذا أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهائها تماما، ولا زلنا نضع خطط المتابعة والمكافحة ونستهدف تحديث البروتوكولات العلاجية، مؤكدا توفير كافة أدوية البروتوكول العلاجي بالمستشفيات.

وتابع: تم إلغاء تخصيص مستشفيات بعينها للعزل لحالات كورونا وأصبح فقط متوفر أقسام لرعاية مصابي كورونا حتى تمام الشفاء وتابع: الآن المستشفيات تعمل بشكل طبيعي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.