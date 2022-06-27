شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: معرض شارع فيصل يوفر سلعا وملابس بتخفيضات 30% بمشاركة 80 عارضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن معرض "مبادرة دعم" هو أحد أضخم المعارض لمستلزمات العيد والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة والذى تمت إقامته بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل فى حى بولاق الدكرور، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفى ضوء الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق .

وأضاف محافظ الجيزة أن المعرض يشارك فيه 80 عارضا ويوفر السلع الغذائية والملابس بتخفيضات تصل لـ30% إلى جانب اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.

وتفقد المحافظ أجنحه المعرض للوقوف على جودة المنتجات مشددا على العارضين بضرورة الإلتزام بنسب التخفيضات والإستمرار فى ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومى لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع الالتزام بجودة المعروضات.

و وجه المحافظ القائمين على الإشراف والمتابعة لإنتظام المعرض ومديرية التموين بتكثيف التواجد والمرور الدورى لضمان توافر السلع وصلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بنسب التخفيضات .

وأستمع المحافظ إلى أراء المواطنين المترددين على المعرض عن الأسعار وجودة المعروضات مؤكداً لهم بالتوسع فى إقامه تلك المعارض لتغطية كافة قطاعات المحافظة .

رافق المحافظ خلال الافتتاح إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد، ومحمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة و تيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وطلعت حسن مدير مديرية التموين ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية .