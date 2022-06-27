شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: معرض شارع فيصل يوفر سلعا وملابس بتخفيضات 30% بمشاركة 80 عارضا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف محافظ الجيزة أن المعرض يشارك فيه 80 عارضا ويوفر السلع الغذائية والملابس بتخفيضات تصل لـ30% إلى جانب اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.
وتفقد المحافظ أجنحه المعرض للوقوف على جودة المنتجات مشددا على العارضين بضرورة الإلتزام بنسب التخفيضات والإستمرار فى ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومى لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع الالتزام بجودة المعروضات.
و وجه المحافظ القائمين على الإشراف والمتابعة لإنتظام المعرض ومديرية التموين بتكثيف التواجد والمرور الدورى لضمان توافر السلع وصلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بنسب التخفيضات .
وأستمع المحافظ إلى أراء المواطنين المترددين على المعرض عن الأسعار وجودة المعروضات مؤكداً لهم بالتوسع فى إقامه تلك المعارض لتغطية كافة قطاعات المحافظة .
رافق المحافظ خلال الافتتاح إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد، ومحمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة و تيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وطلعت حسن مدير مديرية التموين ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية .