شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان: دعم 10 حضانات يستفيد منها 2000 طفل سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الأورمان، الانتهاء من إعادة تأهيل وفرش عدد 10 حضانات ليستفاد منها 2000 طفل سنويًا تحت سن 6 سنوات، وذلك بمحافظات (الغربية – الدقهلية – الفيوم – بني سويف) بتكلفة إجمالية نصف مليون جنيه.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الدعم المقدم شمل تطوير المبانى وصيانة كاملة للحضانات وفرشها بالأثاث الكامل بالإضافة إلى الألعاب، وتم عمل صيانة شاملة لدورات المياه والكهرباء لتكون مؤهلة لأن تصبح بيئة جيدة للطفل ولأهمية دور الحضانة في تربية الطفل وتنمية مهاراته وتطورها وتنشئته تنشئة اجتماعية سوية.

وأضاف شعبان، أنه بالإضافة إلى تطوير الحضانات تم الحرص على زيادة استخدام العناصر الجاذبة للطفل بها مثل الألوان الزاهية، والمقاعد والألعاب الجذابة التي تتناسب مع عمر الأطفال وتلفت من انتباههم لتجعلهم يحبون الذهاب إلى الحضانات.

وأشار إلى أن مجتمعنا اليوم يحتاج إلى تضافر جميع جهود المؤسسات الكبرى من أجل تحقيق نهضة شاملة، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا "، لافتا إلى أن المؤسسات الخاصة لها دور كبير في النشاط المجتمعي لن تتوانى عن تقديم كافة أنواع المساعدة التي تهدف إلى تنمية مستدامة حقيقية وملموسة".



