شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاب المصريون يتصدرون قائمة لائحة الشرف للأوائل فى دولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الطلاب المصريون لائحة الشرف لأوائل الثانوية العامة بدولة الكويت بالقسمين العلمي والأدبي بنسبة كبيرة ، حيث توجت الطالبة المصرية رحمة خالد أحمد بالمركز الأول بالقسم الادبي في الثانوية العامة بدولة الكويت بمجموع 99.81 بالمئة فيما توجت الطالبة المصرية أسماء أحمد عبدالله بالمركز الأول بالقسم العلمي بمجموع 100% .

كما حصل الطلاب المصريون على مراكز الأول مكرر بالقسم العلمي بمجموع 100% وهم إيلاري هاني سند والطالبة جودي أحمد السيد وحبيبة إسماعيل محمد وحنينى محمد نبيهى ورنا على السيد وعمرو محمود السيد ومحمد إبراهيم عبدة و معاذ أحمد حامد وهنا سامي محمد خلف وهند جهاد أبوكيلة وياسمين ياسر محمد ويمنى عمر زين العابدين وحلا أحمد محمد بالمركز الثاني بمجموع 99ر99% وعمرو أحمد محمود الثاني مكرر بمجموع 99ر99% ولمياء على محمد بمجموع 99ر99% ومحمد عاطف أحمد بمجموع 99ر99% وندى عماد حسن وندى محمد السيد بمجموع 99ر99% وحصلت الطالبة تقى عبدالعال حسن عقل ورحمة عماد الدين حسين وعمرو خالد محمد ولجين محمد فتوح وحمود صلاح الدين محمود ونورا عبد الشهيد شعبان ويوسف جهاد عبد العزيز على المركز الثالث بمجموع 98ر99% .

وفي القسم الأدبي حصلت الطالبة هنا هشام زكريا على المركز الخامس بمجموع 42ر99% وحصلت الطالبة ندى محمد عبد الموجود بالمركز السابع بمجموع 39ر99% وبالسابع مكرر الطالبة هانسي مظهر مصطفى بمجموع 39ر99% وحصلت الطالبة سما أنو أحمد على المركز التاسع بمجموع 38ر99% وبالمركز العاشر حنين حازم عبد الحميد بمجموع 33ر99%.

ومن المقرر أن تنظم السفارة المصرية بالكويت احتفالية لتكريم الطلاب الأوائل في الثانوية العامة يوم الأربعاء القادم وذلك بمقر المكتب الثقافي لجمهورية مصر العربية بالكويت .

وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور علي المضف اعتمد نتائج الثانوية العامة للصف ال12 بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني للفصل الثاني من العام الدراسي 2021-2022 مساء أمس الاثنين بنسبة نجاح عام بلغت 04ر84 بالمئة.