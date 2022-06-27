شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير 13 رحلة إلى جدة والمدينة المنورة لنقل ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصرللطيران اليوم الإثنين، ١٣ رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، أقلعت أول هذه الرحلات في تمام الساعه 2:05 فجرا من مطار القاهرة، وذلك بواقع ٨ رحلات إلى المدينة المنورة، و٣ رحلات جوية إلى جدة، بينها رحلة لنقل حجاج باماكو، ورحلتان جويتان من مطار الأقصر إلى جدة لنقل إجمالي ٢٥٦٠ حاجا من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية وبني سويف وكفر الشيخ و السويس والبحيرة وتضامن قنا وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وأسيوط وسوهاج والأقصر وبعثة الداخلية.

ورفعت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى السعودية، عبر شركتي مصر للطيران، وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة.

وخصص مسئولو مطار القاهرة الدولي مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (2) لرحلات الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى التنبيه والتشديد على شركات الطيران سواء المصرية أو العربية التى ستنقل ضيوف الرحمن بداية من 24 يونيو الجاري، بضرورة الإلتزام بمواعيد إقلاع الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة، والتنبيه على ضيوف الرحمن على التواجد قبل إقلاع الرحلات بـ 4 ساعات.