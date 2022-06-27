شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استقبلنا 140 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم استقبال ما يقرب من 140 مليون جرعة من لقاحات كورونا المعتمدة حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم صرف ما يقرب من 80 مليون جرعة للمواطنين في مختلف المراكز بالجمهورية.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاحات آمنة وليس لها أي مخاطر وتحقق الحماية من الإصابة من الفيروس وكذلك تمنع الاعراض الخطيرة حال الإصابة بالفيروس.

وأصاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: نستهدف الوصول الى صفر وفيات وصفر إصابات بكورونا، واستكمل: نوفر كل الخدمات والبروتوكول العلاجى المصري أثبت فاعلية كبيرة في مواجهة المرض وهناك محافظات اقتربت فيها نسب الإصابات من صفر، وأكد أن وزارة الصحة تواصل حملات طرق الأبواب الخاصة بتطعيمات لقاح كورونا، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.