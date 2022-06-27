شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، فى حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية لوسائل إعلام محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك يوميا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

في سياق آخر، قرر الأســرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى شهر سبتمبر من العام الجاري.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين، إنه تقرر تجميد الإضراب ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وأشارت إلى استمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي أسير فلسطيني يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول 2022.

يذكر أن الحركة الأسيرة الفلسطينية اتخذت خطوات نضالية عديدة لمواجهة الاعتقال الإداريّ أُعلن عنها بداية عام 2022، منها مقاطعة المحاكم، وصولًا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر حزيران، وكان ذلك إثر زيادة أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يقارب 700 أسير.