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الصحة: كورونا ما زال موجودا ومنظمة الصحة العالمية لم تعلن انتهاء الجائحة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن جائحة كورونا مازالت مستمرة ولم يعلن انتهائها من جانب منظمة الصحة العالمية، وبالتالي وما زلنا في الجائحة حتى الآن ،وتابع: "متوقع حدوث موجات أخرى من إصابات كورونا ولا أحد يعلم بالتأكيد ما سيحدث مستقبلا".

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لــ"الخليج 365": الأهم هو الحرص على التطعيم بلقاح كورونا خاصة أن الوزارة يسرت جميع إجراءات التطعيم حاليا للمواطنين سواء في الجرعات الأولى والثانية أو الجرعات التنشيطية وتابع: لا يوجد قوائم انتظار للحصول على اللقاحات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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