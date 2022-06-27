شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: زيادة نسبة الرطوبة وأجواء حارة على القاهرة بسبب منخفض الهند الموسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتتراوح درجات الحرارة ما بين 34 : 35 درجة ومع تقدم امتداد منخفض الهند الموسمي تزداد نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ولكن تظل الأجواء جافة وشديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

وأشارت إلى ثبات في حالة الطقس خلال الفترة القادمة دون ارتفاع في درجات الحرارة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.