شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن نتيجة الدبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع 2022، بجميع التخصصات، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة نجاح 90%.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن عدد المتقدمين من الصم والبكم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022 هذا العام 972 طالبا وطالبة.

وأوضحت الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة، أنه سيتم تكريم الأوائل من دبلوم الصم، مشيرة إلى أن الوزير أعلن أنه سيتبني فكرة التحاقهم بأكثر من كلية تناسب تخصصاتهم بالتنسيق مع التعليم العالي حيث أنهم يلتحقون فقط بكليات التربية النوعية.