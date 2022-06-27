شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن انطلاق دورة تأهيل مديرى الرياضة الجامعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى عن انطلاق دورة تأهيل مديرى الرياضة الجامعية برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنظم الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة بالاتحاد الرياضى للجامعات دورة تأهيل مديري الرياضة الجامعية خلال الفترة من 26-28 يونيو الجاري، بمقر الاتحاد، بحضور نخبة من الخبراء الرياضيين بمختلف تخصصاتهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الدورة تأتي في إطار خطة الاتحاد لرفع كفاءة مديري الرياضة بالجامعات المصرية، وزيادة خبرتهم؛ مما يسهم في الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية خاصة، والرياضة المصرية بشكل عام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الكفاءة البدنية والرياضية لطلاب وطالبات الجامعات المصرية.

جدير بالذكر، أن الدورة تضم عددًا من المحاضرات، منها (التنظيمات الرياضية الجامعية المحلية والدولية)، (إدارة برامج وخطط ومشروعات الرياضة الجامعية)، (الإعلام والإعلان الرياضي بالجامعات)، (إدارة المال في الرياضة الجامعية)، (تطبيقات التسويق والرعاية في الرياضة الجامعية)، (إدارة المنشآت والاستثمار الرياضي بالجامعات)، كما ستقام ورشة عمل على هامش الدورة، تحت عنوان (مناقشة الخطط والموازنات والبرامج للأنشطة الرياضية بالجامعات).

وسوف تقام الدورة تحت إشراف كل من الدكتور .صبحي حسانين، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور حازم الروبي مدير المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة بالاتحاد الرياضي للجامعات.