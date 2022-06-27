شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على أهمية دور الإمارات في مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ففى صحيفة الأنباء الكويتية، وتحت عنوان "السيسي يؤكد لعبد الله بن زايد أهمية دور الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية"، وقالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خصوصية العلاقات المصرية- الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، والذي أسهم في ترسيخ تلك العلاقات المصيرية، التي انعكست في التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، مثمنا مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية .



وتابعت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة أمس، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، ومحمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لـ "أبوظبي القابضة"، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.



أما صحيفة السياسة الكويتية فقالت تحت عنوان " السيسي يثمن دور الإمارات في مواجهة تحديات المنطقة " قالت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.



وفي صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان " السيسي استقبل عبد الله بن زايد وأكد خصوصية العلاقات المصرية – الإماراتية" أن الشيخ عبدالله بن زايد أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلا للرئيس تحيات الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، مؤكدا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، والشعبين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.