شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: التصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، لمتابعة موقف حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه.

وصرح الدكتور عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية، وأن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى، موضحاً أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وأشار إلى، أنه تم حتى تاريخه إزالة 59 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى 8.50 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح أنه وفي إطار المواجهة الفورية للمخالفات، تم رصد قيام أحد المواطنين بالشروع فى البناء بشكل مخالف في منطقة خارقة المنشأة بمركز المنشأة بمحافظه سوهاج .. حيث تم وعلى الفور تنفيذ قرار إزالة لمبانى حوائط من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت وإزالة التجهيزات اللازمة لصب السقف بمساحة 150 مترا مربعا، وذلك بالتعاون مع مسئولى مجلس مدينة مركز المنشأة ، وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

وأضاف أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ 16 قرار إزالة بمركز زفتي بمحافة الغربية بمساحة 650 مترا مربعا عبارة عن مخالفات متنوعة وتشوينات ، وذلك بتأمين من قوات شرطه مركز زفتي وتحت إشراف مهندسوا تفتيش نيل زفتي ، وتنفيذ 2 قرار إزالة ردم بمركز اشمون بمحافظه المنوفية بمسطح 150 متر مربع ، وتنفيذ 19 قرار إزالة ردم لعمل مرسى بمركز منشأه القناطر بمحافظة الجيزة بمساحه 586 متر مربع وحجم 13190 متر مكعب ، كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة ردم بمركز منشأه القناطر بمحافظه الجيزة بمساحة 785 متر مربع

كما تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفات ردم بحجم 30 مترا مكعبا بناحية بنى حسن الشروق بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، بتأمين قوات الشرطة ، وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وعلى حسابه و تحت إشراف مهندسى الوزارة ، كما تم تنفيذ إزالة لسور مخالف من البلوك على مساحة 16 متر مربع بناحية قلندول بمركز ملوى بالمنيا ، وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف مهندسى الوزارة.

وفى محافظة الدقهلية تم تنفيذ قرار إزالة بمركز أجا عبارة عن مصنع زجاج من البلوك وسقف معدني بمساحة 240 مترا مربعا بتأمين من قوات شرطة مركز أجا وتحت إشراف مسئولى الوزارة ومسئولى مجلس المدينة، كما تم تنفيذ عدد 15 قرار إزالة بمركز ميت غمر عبارة عن مخالفات متنوعة وتشوينات بمساحة 1039 مترا مربعا، كما تم تنفيذ عدد قرارى إزالة بكافتيريا بدائرة قسم ثان المنصورة عبارة عن تنده من الخشب وتشوين كراسي وترابيزات بمساحة 100 متر مربع.