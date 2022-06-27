شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنتهى من رصف شوارع عثمان محرم واللبينى والبحر الأعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت محافظة الجيزة، أعمال الرصف والتطوير بشارع عثمان محرم ليضاف لمنظومة الطرق المطورة بنطاق حى الطالبية، خلال العام المالي الجاري وذلك تحت إشراف المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق ومتابعه الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية وجارى الاستكمال عدد من الشوارع الأخرى .

كما تم تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق اللبيني بدءا من الطريق الدائري الشمالي حتي الطريق الدائري الجنوبي بطول 5 كم وعرض 30م إلى جانب رفع كفاءة الأنفاق المؤدية لشارع الهرم وفيصل، كما تم أعمال توسعة وتطوير ورصف شارع البحر الأعظم وإزالة ما يحجب رؤية النيل في إطار منظومة التطوير التى تشهدها محاور المرورية الرئيسية بمحافظة الجيزة.