شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تلقى لقاح كورونا يضمن فرص أعلى للوقاية من عدوى الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الصحة والسكان، علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتلقى لقاح فيروس كورونا لضمان فرص حماية أكبر من العدوى.

وقالت وزارة الصحة إن اللقاح آمن وفعّال ومجاني.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.