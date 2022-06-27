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شكرا لقرائتكم خبر عن 13 نصيحة من وزارة الزراعة عند شراء خروف العيد والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت النصائح كالتالى:
1- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.
2- تأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة.
3- أن يكون الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل أو الراقد.
4- تأكد من أن الخروف قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.
5- عدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.
6- تكون العينان لامعتان نظيفتان وليس بهما إفرازات أو إحمرار.
7- فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف.
8- فحص أسنان الخروف اللبنية و يفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.
9- الضغط على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.
10 - التعرف على حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ.
11- يفضل أن يكون حجم لية الخروف صغيرة أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.
12- ملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية و خلوهما من آثار الإسهال
13- أن يكون تنفس الخروف طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.