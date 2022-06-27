شكرا لقرائتكم خبر عن عطارد وهلال القمر فى مشهد بديع بسماء مصر فجرا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستنتهى رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب الساطعة فجر اليوم الاثنين، 27 يونيو 2022 حيث سيكون هلال القمر القديم أعلى يسار (أو 3.5 درجة إلى الشمال السماوي) من كوكب عطارد، باتجاه الأفق الشمالى الشرقي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه غالبًا ما يُطلق على عطارد "الكوكب المراوغ" فاغلبنا شاهد كوكب الزهرة والمريخ والمشترى وهى تلمع فى السماء، ولكن ليس عطارد، على الرغم من صغر حجم عطارد، إلا أنه ساطع جدًا ليرصد بالعين المجردة ولكننا فى الغالب لانراه.

عطارد هو أقرب كوكب إلى الشمس وفى معظم الأحيان يطمسه وهج ضوء الشمس لهذا السبب لم يشاهد الكثير من الناس عطارد من قبل، ومع ذلك، فى أوقات محددة، يصبح الكوكب مرئيًا لنا.