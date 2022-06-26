شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رسمي من وزارة السياحة والآثار يزور معرض شطر المسجد في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد رسمي من وزارة السياحة والآثار، برئاسة أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون قطاع مكتب الوزير، بزيارة للمملكة العربية السعودية، وذلك لمتابعة أعمال معرض "شطر المسجد"، والمقام حاليا بمتحف إثراء بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران بالمملكة العربية السعودية.

ضم الوفد الدكتور أبو بكر عبد الله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي وحمادة إمام المشرف العام على متحف الغردقة والدكتورة مها محمد المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف التاريخية سابقا، وكان في استقبالهم الدكتور أشرف فقيه، رئيس قسم البرامج في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، والأستاذة فرح أبو شليح المشرفة على متحف إثراء والأستاذة منى الجلهمي مساعدة القيّم على الآثار الإسلامية في مركز إثراء.

وأشار أحمد عبيد إلى أن معرض "شطر المسجد"، يعد أحد أوجه التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ويؤكد السعى نحو نشر وتبادل الثقافات بين البلدان العربية الشقيقة.

وأضاف أنه جاري حاليا إنهاء إجراءات مد المعرض لمدة عام بناء على طلب الجانب السعودي لينتهي في نوفمبر 2023، بعد أن كان مقررا إنتهائه في نوفمبر 2022.

جدير بالذكر أن المعرض يضم مقتنيات أثرية مرتبطة بالمساجد لتلقي الضوء على تاريخها وتطورها ووظائفها وتعكس ما وصل إليه تطور ورقي الحضارة الإسلامية وفنونها، من بينها ٨٤ قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بباب الخلق من بينها منبرا ومحرابا بالإضافة إلى عدد من أدوات الإضاءة كالمشكاوات والثريات والشماعد وأمثلة على فنون الخط وسجاجيد الصلاة والمخطوطات القرآنية، فضلا عن عدد من القطع الأثرية المعارة من المتحف الوطنى بالرياض، ونماذج لمجموعة من المساجد من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تصوير خمسة مشاهد حية من مساجد فريدة حول العالم يستطيع الزائر رؤيتها عن طريق نظارات العالم الإفتراضي.