شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مركز اللغة الإنجليزية للطيران بشركة الملاحة من سلطة الطيران المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت سلطة الطيران المدنى المصرى مركز تدريب وتقييم اللغة الإنجليزية للطيران لتقييم وتدريب ضباط المراقبة الجوية للغة الإنجليزية فى الطيران.

وأقامت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية احتفالا حضره المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والملاح إهاب محى عزمى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وخلال الاحتفال وجه المهندس محمد سعيد محروس الشكر للقائمين على المركز من مدربين ومقيمين لغويين، مشيرا إلى أهمية دورهم للحفاظ على اعلى معايير السلامة الجوية المطلوبة من المنظمة الدولية للطيران المدنى.

وقال الملاح إيهاب محى عزمى، إن مركز تدريب وتقييم اللغة الإنجليزية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية يعد من أهم المراكز فى المنطقة ويستضيف العديد من البعثات من الدول العربية والأفريقية للتدريب فى القاهرة.

جدير بالذكر أن لغة التواصل بين ضباط المراقبة الجوية والطيارين تحمل أهمية كبيرة فأقل سوء فهم للتعليمات الصادرة من ضباط مراقبة الحركة الجوية من الممكن أن تؤدى للعديد من الحوادث ولذلك حددت المنظمة الدولية للطيران المدنى الايكاو أنماطا لغوية مقررة سلفا فى التخاطب وأقرت ضرورة حصول اطقم الطائرات وضباط المراقبة الجوية على دراسة متقدمة فى اللغة الإنجليزية وفق تلك الأنماط.