شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه رئيسا لاتحاد العمال.. أهم 4 معلومات عن حسن شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز حسن شحاتة برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وحصل على 245 صوتا بينما حصل منافسه عادل عبد الفضيل على 170 صوتا.

وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن 481 عضو بالجمعية العمومية لهم حق التصويت شارك في التصويت 420 ناخبا،بينما أعلن عن بطلان 5 اصوات،بينما غاب 61 ناخبا عن التصويت.

ويستعرض هذا التقرير، أبرز المعلومات عن حسن شحاتة،:

1- رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوى.

2- رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى.

3- شغل منصب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

4- أصبح رئيسا لاتحاد العمال للدورة النقابية 2022/2026.

وتابعت وزارة القوى العاملة العملية الانتخابية على رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الأحد بمقر الاتحاد ، والتى بدأت منذ صباح اليوم واستمرت حتى الخامسة مساء اليوم، وسوف يتم التظلم من النتيجة غدا الاثنين ، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022

وأشارت اللجنة العليا للإنتخابات بالوزارة انه يشارك في التصويت في العملية الانتخابية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعددهم 481 عضوا، وأكدت الوزارة أن العملية الانتخابية تجري من الساعات الأولي في هدوء وسهولة ، مع إقبال شديد من أعضاء الجمعية العمومية على الإدلاء بأصواتهم ، مقدمين الشكر والتقدير للوزارة ومشرفيها على تنظيم العملية الانتخابية للخروج بتنظيم نقابي نزيه تمثل فيه جميع العمال داخل نقابتهم العمالية حرصاً منها على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة.