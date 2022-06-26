وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان الاحتفال بتوديع الأفواج الأولى من الحجاج

القاهرة - سامية سيد - شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم حفل توديع الأفواج الأولى من حجاج بيت الله الحرام لعام 1443هـ / 2022مـ من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران واللواء دكتور مصطفى العدوى مساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ والطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى والداخلية والأوقاف ومصر للطيران.

وفى كلمته خلال الاحتفال أعرب الطيار محمد منار عن سعادته بعودة رحلات الحج لهذا العام بعد توقفها منذ عامين بسبب جائحة كورونا، ودعا وزير الطيران المدنى جميع العاملين بالشركات التابعة للوزارة إلى تقديم أقصى مالديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن وكذلك التعقيم المستمر لأماكن تواجد الحجاج وتيسير الإجراءات فى رحلات الذهاب والعودة وتنفيذ الخطة الموضوعة لانسيابية الجسر الجوى لضمان راحة الحجاج وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة دون أى معوقات بما يمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر، وأكد أن العاملين بقطاع الطيران المدنى يبذلون أقصى جهد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى كلمته بالتنظيم الجيد والتنسيق الدائم من قبل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة مع الوزارات المعنية وجميع الجهات والهيئات المنظمة لموسم الحج والذى يساهم بدوره فى توفير خدمة أفضل تليق بالحجاج المصريين، متمنيا للحجاج رحلة مباركة وأن يعودوا سالمين بإذن الله إلى أرض الوطن، وأكد أنه تم إيفاد علماء وواعظين للتيسير على الحجاج والرد على استفساراتهم الخاصة بمناسك الحج.

وقد أهدى الطيار محمد منار درع وزارة الطيران المدنى للدكتور محمد مختار جمعة تقديرًا لجهود وزارة الأوقاف وأئمتها ووعاظها فى توعية حجاج بيت الله الحرام وذلك خلال استقبال الطيار محمد منار بمكتبه بوزارة الطيران المدنى الدكتور مختار جمعة وذلك على هامش الاحتفالية.. ومن جانبه أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله عز وجل لوزير الطيران.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة الوطنية مصر للطيران تحرص على تنظيم هذا الاحتفال لما له من منزلة خاصة وتحديدًا هذا العام حيث يتزامن مع احتفال الشركة بالعيد التسعين لإنشائها، وأكد أن الشركة قامت بإيفاد مجموعات عمل من مختلف التخصصات لتكون فى شرف استقبال الحجاج فى مطارى جدة والمدينة المنورة وكذلك فى مرحلة العودة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن بدءا من حجز تذاكر السفر مرورا بالخدمات المقدمة فى صالات السفر وعلى متن الطائرات وحتى وصول الحجيج إلى الأراضى المقدسة والعودة بسلام إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.

وكعادة مصر للطيران السنوية فى الاحتفال بتوديع الحجاج قام كلا من وزير الطيران المدنى ووزير الأوقاف ونائب وزير الطيران ومساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ بتسليم قسائم سفر مجانية لأكبر الحجاج سنا بالإضافة إلى تقديم قسيمة أخرى برد 50% من قيمة تذكرة سفر الحج وقسائم وزن إضافى وهدايا من شركة مصر للطيران للأسواق الحرة فى سحب علنى فاز بها عدد من الحجاج.