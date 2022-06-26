شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا مجال للواسطة بمسابقة تعيين 30 ألف معلم وسنجرى للمتقدم 5 امتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قررت الوزارة عمل إعلان لتعيين المعلمين لكل محافظة تفاديا لمشكلة النقل من محافظة إلى أخرى، فبعد قبول المعلم سيكون عليه العمل لمدة 5 سنوات فى المحافظة التى قُبل فيها، ولا يجوز له النقل إلى محافظة أخرى لمدة 5 سنوات.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، إن المعلمين هم العامود الفقرى لتعليم النشء، وسنجرى للمعلمين 5 امتحانات متخصصة، وبعد اجتياز الاختبار، سيجرى اختبار لنرى مدى تقبله لتدريس النظام الجديد وعند اجتيازه الاختبار سيتم عمل له عقد لمدة عامين وبعدها سيصبح معلما فى وزارة التربية والتعليم.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إلى أن سن المتقدم للوظيفة لا يزيد عن 35 عاما، والتقديم عبر الإنترنت ولا مجال فيه للوسطة أو المحسوبية، وأرجو من المواطنين ألا تفتح باب للسماسرة الذين ينصبون على الناس تحت مسمى هنوفر لكم وظيفة فى التربية والتعليم، وهذا ليس له أساس من الصحة لأن منظومة قبول 30 ألف وظيفة ستكون عبر الانترنت ولا مجال فيه للواسطة مطلقا.