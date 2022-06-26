شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات ثنائية بين شركات سعودية ومصرية لبحث الاستثمار المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الزيارة الأخيرة لولى العهد السعودى محمد بن سليمان، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض تطورات عدة، لعل أبرزها زيادة حجم الاستثمارات السعودية فى السوق المصرى لتسجل مستويات قياسية عند 54 مليار دولار موزعه على قرابة 5300 شركة فى كافة المجالات بينها القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والعقارات والخدمات التكنولوجية والقطاع الصحي.

ودخل وفد سعودى يضم عدد كبير من الشركات السعودية فى اجتماعات B2B مع شركات مصرية الآن فى أحد فنادق القاهرة للتوافق على التعاون المشترك فى ملفات الاستثمار والتجارة

ووفق بيانات مجلس الأعمال المصرى السعودى، فإن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر قد تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، وذلك بتوجيهات من محمد بن سليمان والقيادة السياسية فى المملكة العربية السعودية، مع الاتجاه القوى للسوق المصرى بوصفه أحد أبرز الأسواق الواعدة فى المنطقة خاصة فى ظل الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى تقوم به الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية من تسهيلات إجراءات تأسيس الشركات واختصار مدد منح التراخيص الصناعية فى غضون 7 أيام.

ويزور وفد سعودى مكون من رجال أعمال ورؤساء شركات فى قطاع التطوير العقارى مصر خلال الفترة من 26 إلى 29 يوليو، ويجرى تنظيم زيارات للوفد الرسمى السعودى لمدن الجلالة والعلمين وكذلك العاصمة الإدارية، للبحث عن فرص الاستثمار العقارى فى هذه المناطق، على أن تكون جمعية رجال الأعمال المصريين هى المضيفة للوفد السعودي.