شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز حسن شحاتة برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وحصل على 245، بينما حصل منافسه عادل عبدالفضيل على 170 صوتا، وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن 481 عضو بالجمعية العمومية لهم حق التصويت، وشارك في التصويت 420 ناخبا، بينما أعلن عن بطلان 5 اصوات، وغاب 61 ناخبا عن التصويت.

وانتهت في الخامسة من مساء اليوم الأحد عملية التصويت السري المباشر لاختيار رئيس جديد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، حيث تنافس علي المقعد للدورة النقابية الجديدة التي تستمر أربع سنوات 2022/ 2026 كل من حسن شحاته الأمين العام للاتحاد ورئيس النقابة العامة للنقل الجوي، وعادل عبد الفضيل أمين صندوق الاتحاد ورئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك في الدورة السابقة 2018-2022.

العملية الانتخابية على رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدأت اليوم الأحد بمقر الاتحاد ،منذ صباح اليوم و استمرت حتى الخامسة ، وسوف يتم التظلم من النتيجة غدا الاثنين، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022

وأشارت اللجنة العليا للإنتخابات انه شارك في التصويت في العملية الانتخابية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعددهم 481 عضوا، وأكدت أن العملية الانتخابية جرت من الساعات الأولي في هدوء وسهولة ، مع إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية على الإدلاء بأصواتهم ،متطلعين للخروج بتنظيم نقابي نزيه تمثل فيه جميع العمال داخل نقابتهم العمالية حرصاً منها على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة..