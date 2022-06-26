أخبار مصر.. الرئيس السيسي يثمن مواقف الإمارات الداعمة لمصر

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد كميات من القمح المحلى فى الصوامع تزيد عن 3 ملايين و720 ألف طن بجانب توريد 400 ألف لمصانع المكرونة، كذلك توريد كميات أيضا من الأقماح للتقاوى، وأن ما تم تورده حتى الآن يزيد 11%؜ عن العام الماضى، كما سيتم استمرار التوريد حتى نهاية شهر أغسطس، وأن مخزون القمح يكفى 5.7 أشهر، لافتا إلى أنه فى ظل أزمة التضخم العالمية حرصت الحكومة على زيادة الموازنة الخاصة بدعم الخبز إلى 22 مليار جنيه إضافية منها 4.5 مليار لدعم شراء القمح المحلى ومليار دولار لشراء القمح المستورد.

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، على مستوى الجمهورية، الامتحان في مادة اللغة العربية للعام الدراسي 2021/2022، بإجمالي عدد 708 آلاف و478 طالبا/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. التعليم تضبط 12 حالة غش بامتحان العربى للثانوية العامة وتتخذ إجراءات قانونية