شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يثمن مواقف الإمارات الداعمة لمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، والذي رسخ تلك العلاقات المصيرية، مثمناً مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من فيديو يزعم اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25% فقط، تواصل المجلس مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25% فقط، وأن الفيديو المتداول لا يمت للواقع بصلة، مُشددةً على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم المشروعات القومية الذي تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إدارياً واقتصادياً وسكنياً وخدمياً، شاملة كافة الخدمات.
أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم منها المؤهل الدراسي وشهادة تأهيل وصورة من إيصال الإيداع المبلغ 22 جنيها مرسوم الامتحانات وأيضا بطاقة الرقم القومي، وسيتم رفض الطلب فى حالة تزوير مستندات، موضحا أن التقديم سيتم إلكترونيا عن طريقة بوابة الوظائف الحكومية من 2 يوليو حتى 24 يوليو من نفس الشهر، مشددا على أنه لا أفضلية لأحد.
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار محمد محمد بكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة ومحيطها، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، واللواء أحمد الاسناوى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والرى، والمهندسة هالة عبد الرؤوف، مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة التنمية المحلية.
أجلت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة المنصورة، لجلسة 28 يونيو الجاري.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات، وسيكون فيه 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة، كذلك طرح لحرم طازجة بمعدل و6320 رأس عجول حية منهم 5420 عجل بمجزر توشكى، والباقى بمجزر سفاجا وسيتم طرحهم فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكل شهر سيكون فيه ترزيد 40 ألف طن، وتوفير أيضا 4112 طن لحرم مجمدة كذلك التعاقد مع إحدى الشركات فى 1000 طن لحرم برازيلى مجمدة، وسيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف وتم ترقيع برتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن، وتزيد عن 1800 طن وتوزع على الأسر الأولى بالرعاية.
أعلنت شعبة الذهب استقرار أسعار الذهب اليوم ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 1005 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار تسجل السعر العالمي للذهب مستوى 1827 دولار بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب عالمياً.
قال السفير عبدالله الرحبى، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطنة هى ترجمة للتاريخ الكبير من الترابط والاحترام والتقدير ما يربط بين البلدين فى نظرتهما للقضايا الدولية المهمة فهى رؤية متشابهة، مضيفا: فكلا البلدين يؤمنان بأهمية معالجة القضايا والإشكاليات الدولية بالحوار والسلام هذه الرؤية المشتكة ما جعلت العلاقات ثابتة ومتطورة ولم تشهد أى انكسارات.
توافد البعثة الرسمية للحجاج على مطار القاهرة استعدادا للسفر للأراضى المقدسة
شهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، قبل قليل، توافد أفواج البعثة الرسمية للحجاج، استعداداً للسفر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تشكيل فريق من العلاقات العامة، لإستقبال الحجاج وانهاء إجراءات سفرهم، وخاصة كبار السن.
كشفت صحيفة " abola " البرتغالية أن النادى الأهلى أنهى الاتفاق رسميا مع البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى لنادى جيل فيسنتى البرتغالى لمدة عامين، بداية من الموسم الجديد.
قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى دور الـ16 بكأس مصر يوم 15 أغسطس المقبل باستاد القاهرة فى الثامنة مساءً.