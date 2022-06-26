شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: خطة لتطوير عشوائيات المقطم بـ32 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للقابضة للتشييد والتعمير ، أن مشروع تطوير كورنيش المقطم من أضخم المشروعات التي يتم تنفيذها، لأنه سيؤدى لنقلة نوعية، لافتا إلى أن الناس كلها بدأت تنتبه للمقطم وتريد الدخول في شراكات على الأرض المتبقية معنا، لا سيما أن المشروع لا ينفصل عما تقوم به الدولة من تطوير لمنطقة الفسطاط وسور مجرى العيون ووسط القاهرة وسيغير الحياة تماما من خلال تطوير 4 مناطق.

أضاف أبو العطا لـ"الخليج 365" أنه سيتم عمل مخطط استراتيجي للمنطقة وتطوير عشوائيات المقطم بالتنسيق مع مختلف الجهات لتظهر المنطقة بالمظهر الحضارى لها، موضحا أن المشروع يعد أضخم وأهم المشروعات التنموية في مصر بتكلفة تصل لنحو 32 مليار جنيه، وبعوائد متوقعة تصل لنحو 61 مليار جنيه على مدار 11 عاما عند اكتمال مشروع تطوير هضبة وكورنيش المقطم .

وأشار إلى أن الدخول في شراكة على المشروع سيرفع قيمة الأرض بـ4 أضعاف قيمتها.