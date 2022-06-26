شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة الإيفوارى يشيد بالنهضة الزراعية الشاملة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد "كوبنان كواسى أدجومانى" وزير الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار، والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليا، بالنهضة الزراعية الشاملة التي شهدتها مصر مؤخرا، فضلا عن التقدم في مجال البحث العلمية المتعلقة بالزراعة.

ووصف وزير الزراعة الإيفواري زيارته إلى مصر بالناجحة والمثمرة، حيث اتطلع خلالها على المعامل والمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، ومحطة البحوث الزراعية بسخا، وإحدى شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الزراعة للاطلاع على التجارب المصرية في قطاع الزراعة.

وتفقد وزير الزراعة الإيفواري يرافقه وفد فنى من وزارة الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار، مركز البحوث الزراعية، في زيارة رافقه خلالها الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وعدد من مديرى المعاهد والمعامل المركزية التابعة للمركز ورؤساء بعض الأقسام المعنية بزراعة الأرز والذرة وبعض محاصيل الحبوب الأخرى.

واستعرض رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال الزيارة، انشطة المركز المختلفة والمجالات والأنشطة الزراعية والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية لتطوير قطاع الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن الدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلة ومعامله في هذا المجال.

شملت الزيارة القيام بجولة إلي المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الصحة الحيوانيه والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث تم الاطلاع على قدرات معامل واقسام المعامل، وتجهيزاتها الحديثة، فضلا الأدوار التي تقوم بها في مجال تحليل الغذاء مما ساهم في نفاذ المنتجات والصادرات الزراعية المصرية الى الكثير من دول العالم.

كما تفقد الوزير الإيفواري أيضا والوفد المرافق، محطة البحوث الزراعية بسخا، واستهل الزيارة بالتعرف على الأنشطة الزراعية المختلفة التي يتم تنفيذها بالمحطة، كما استعرض محطة إعداد وغربلة تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها الأرز والذرة والقمح، والمخازن التابعة لها، فضلا عن زيارة الصوبة الزراعية المخصصة لإنتاج تقاوي الخيار ضمن المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر، كما شملت الزيارة استعراض حقل ذرة لانتاج التقاوي، حيث اطلع على عمليات زراعة وانتاج تقاوي الأساس، كما تابع أيضا حقل إرشادي لإنتاج أصناف الأرز المقاومة للملوحة والجفاف.

كما استعرض أيضا مركز بحوث الأرز بسخا، حيث أشاد بالارز المصري، وجودته العالية، مبديا رغبته في أن يشمل التعاون بين البلدين، نقل التجربة المصرية في زراعة الأرز إلى بلاده.

وشاهد أيضا مزرعة الإنتاج الحيواني ومركز التلقيح الاصطناعي والخطوات التابعة من حفظ للسائل المنوي وطريقة العد وخلافه، حيث أشار الى ان ما شاهده في مصر لم يشاهده من قبل في دول اوروبية كثيرة.

وشملت زيارة الوزير الإيفواري إلى مصر أيضا تفقد إحدى مزارع القطاع الخاص، حيث اطلع على التجارب المصرية في استصلاح الأراضي، ورفع كفاءة استخدام مياه الري، واتباع نظم الري الحديثة والاستفادة من كل قطرة مياه، وزراعة المنتجات والاصناف المصرية المتميزة من العنب والمانجو والتوت والتي تقبل عليها العديد من دول العالم ، كما اشاد بدعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد و"كوبنان كواسى أدجومانى"وزير الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار, جلسة مباحثات مشتركة بحضور وفد رفيع المستوى من الدولتين بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، لبحث تكثيف سبل التعاون المشترك بين البلدين.

يأتي ذلك بناء على الدعوة الموجهة من وزير الزراعة المصري الى نظيره الإيفواري، لزيارة جمهورية مصر العربية لاجراء مناقشات ومشاورات بشأن تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى المجالات الزراعية المختلفة، بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين على هامش اجتماعات مؤتمر الاطراف لمكافحة التصحر الذى عقد بالعاصمة الايفوارية أبيدجان فى مايو الماضى.