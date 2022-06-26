شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وتفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو المقبل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتى يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتى ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم، بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى التابع للجهاز، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز.

وأكد الدكتور طارق شوقى، أن المسابقة تأتى تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين 150 ألف معلم لدعم هذا القطاع الحيوى للدولة الذى يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوى فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير.

وعن الإجراءات التحضيرية للمسابقة، ذكر الوزير أن الرئيس وجه بدراسة الاحتياجات من المعلمين، ثم قام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدراسة تخطيط الموارد البشرية فى ضوء البيانات التى أرسلتها الوزارة له، وتم التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ من أجل أخذ التكلفة المالية بعين الاعتبار فى مشروع الموازنة العامة للدولة، والعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء؛ للإعلان عن التعاقد مع عدد 30 ألف مدرس مساعد سنويًا لمدة 5 سنوات؛ لتلبية لاحتياجات تطوير قطاع التعليم

وأضاف الوزير، أن الوزارة حددت شروط المسابقة، ليقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإعمال شئونه والتعاون مع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات وعدد من الخبراء المتخصصين بإعداد بنوك الأسئلة الخاصة بالمسابقة، والانتهاء من إعداد الإجراءات التحضيرية للمسابقة، حتى صدرت موافقة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 22 / 6 / 2022 على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، لتمكين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من إجراء المسابقة.‎وقال الوزير إن إجمالى عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال تبلغ 15 ألفا و 187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالى عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و 813 وظيفة.

أشار الدكتور طارق شوقى، إلى أن فتح باب التقدم يتم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو القادم.

‎ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعمه لكل جهود الإصلاح الإداري، وأهمها ضرورة تقييم المتقدمين لشغل وظائف بالمؤسسات الحكومية وفقا لأفضل المعايير العالمية، وهو ما ترجمه الجهاز فى إنشاء واعتماد مركز تقييم القدرات والمسابقات، والذى مكن الجهاز من إعمال مباديء الحوكمة والشفافية والنزاهة والعدالة فى كافة مراحل عملية التقدم.

‎كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه ودعمه لكافة إجراء الإصلاح الإداري، وتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، لتمكين الجهاز من إجراء المسابقة.

‎وقال الشيخ، إن الإعلان عن المسابقة قبل فتح باب التقديم يأتى فى إطار منح الفرصة للمتقدمين لتجهيز المستندات المطلوبة فى حال عدم توافرها لديهم، مشيرا إلى أن فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز يوفر عدد ساعات تقدم تبلغ 552 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد فى المسابقات المماثلة كان يوفر عدد 50 ساعة تقدم، وهو يتجاوزه التقديم الإلكترونى بأكثر من 11 مرة.

‎وأشار إلى أن الجهاز سيجرى المسابقة لكل محافظة على حدة، وسيقوم بمجرد الانتهاء من المحافظة بإرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم لإعمال شئونها، وسيوالى إرسال باقى المحافظات تباعًا.

‎ووجه رئيس الجهاز رسالة للمتقدمين، مفادها أن نقطة الاتصال الوحيدة بين الجهاز والمتقدمين هى بوابة الوظائف الحكومية، ويجب على المتقدم أن يحرص على عملية التقديم بمنتهى الدقة والتأكد من أن المستندات المطلوبة متطابقة مع المستندات التى تم رفعها على البوابة، ومتابعة البوابة لمعرفة المراحل التالية للتقديم، كما ينبغى الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط، مؤكدًا أن الجهاز لديه آليات إلكترونية لكشف أى عملية تزوير بيانات فى المستندات، ومحذرًا المتقدمين من الانسياق وراء أى شخص يدعى قدرته على نجاحه، حيث أن جميع مراحل منظومة المسابقات لدى الجهاز إلكترونية ولا تقبل أى تدخل بشرى فى أى مرحلة من مراحلها.

‎وفى هذا الصدد، وجه الشيخ الشكر لنواب البرلمان الذين خصصوا موظفا بمراكز خدمة المواطنين التابعة لهم وجهاز حاسب آلى و"سكانر"، لمعاونة المتقدمين فى المسابقات التى نظمها الجهاز مؤخرًا.

‎وبشأن محتوى الامتحان الإلكتروني، وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن الامتحان يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى يذكر المتقدم انه يجيدها، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص، موجهًا الشكر فى هذا الصدد إلى كليات التربية بالجامعات والأساتذة والخبراء الذين عاونوا الجهاز فى تحديث بنوك الأسئلة لديه فى كافة هذه المحاور.

‎وخلال المؤتمر الصحفي، تم الإعلان عن شروط التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال المعُلن عنها، والتى تتضمن أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهنى من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، وينبغى أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.

‎كما تتضمن الشروط قيام المتقدم بسداد مبلغ مقداره (22) جنيهًا (اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية : ( البنك الأهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة) والتى تعمل فى نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

‎وبالنسبة لشروط التقدم لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية، فتتضمن أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أيضًا، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، كما ينبغى أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسى / إبتدائى / معلم فصل)، وألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، كما يجب أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.

‎ويجب على المتقدم سداد مبلغ مقداره (22) جنيهاً (اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة) والتى تعمل فى نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

‎وعن المستندات المطلوبة للتقديم للمسابقة، أعلنت الوزارة أنها ستنشر ضمن الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية، وتتضمن صورة شخصية حديثة، وبطاقة الرقم القومى سارية (وجهين)، وصحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة (وجهين بحسب الأحوال)، إلى جانب المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى (إن وجد)، والدبلوم المهني، بالإضافة إلى الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور ) أو الخدمة العامة (للإناث)، وشهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة ) فى حالة الإعاقة، وصورة من إيصال الإيداع، وينبغى العلم إلى أنه لن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة، ويجب رفع أصول المستندات المُشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg.. مطالبًا المتقدمين بضرورة التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفى حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.