شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: نشر إعلان مسابقة تعيين 30 ألف معلم 12 منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة المصرية أنشأت بوابة الوظائف الحكومية وهى المنوط بها التقدم على الوظائف، موضحا أن التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم بواقع 552 ساعة وتم فيها مراعاة الإجازات، حيث يبدأ التقديمز بداية من 2 يوليو حتى 24 يوليو والإعلان عن المسابقة سوف يتم نشره اليوم الساعة 12 منتصف الليل.

وأضاف، أن هناك 5 أنواع من الاختبارات للمعلمين الذين سيتم استيفاء أوراقهم، قائلا: لو طلبنا أوراق بألوان أرفعها ألوان علشان لا يتم استبعاد الأوراق، ولا بد وأن يتم تدقيق الأوراق".

وأوضح أن الاختبارات تشمل الكفايات السلوكية وهى الجدارات، وتم وضعها من قبل متخصصين وتشمل 12 سمة، والمهارات الوظيفية ماذا نريد من سمات نرغب فى توفيرها فى المعلم منها مثلا الإدراك والتركيز وأيضا القدرات العقلية والكفايات اللغوية، حيث يتم اختبار المعلم فى اللغة العربية واى لغة وأيضا اختيار تكنولوجي، موضحا أنه تم الاستعانة بكتب ووضع أسئلة الامتحان منها وأيضا جزء ال it وأيضا امتحان الكفايات التربوية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتم التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، الأحد 26 يونيو 2022، موضحة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.