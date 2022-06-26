التعليم تكشف شروط تعيين 30 ألف معلم.. تقدير جيد والسن لا يزيد عن 35 عامًا

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط التقدم لمسابقة 30 ألف معلم ومعلمة، منها أن يكون مصرى وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون تربويا، وألا يقل التقدير العام عن جيد، وأن يجتاز التدريب المقرر والاختبار واختبار الصحى والرياضى والتدريب وكشف المخدرات، وأن يكون التقديم وفق الثابت فى بطاقة الرقم القومى ولم يسمح لأحد بالنقل قبل 5 سنوات وسداد مبلغ 22 جنيها مرسوم امتحانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المسابقة لديها ثقافة تستهدف السنوات المقبلة ودخول موجه من المعلمين تشيل التربية والتعليم الـ 20 سنة المقبلين .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتم التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم حصر نسب العجز فى المعلمين فى كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز فى كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالى 2022/2023، الأحد 26 يونيو 2022، موضحة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.