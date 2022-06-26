شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتوجه إلى لشبونة للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمحيطات 2022، الذي تستضيفه حكومة دولتى كينيا والبرتغال خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2022 تحت شعار "أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المؤتمر يهدف إلى توسيع نطاق العمل في المحيطات على أساس العلم والابتكار من أجل تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة " الحياة تحت الماء"، مضيفةً أن المؤتمر يأتي في وقت حرج يقوم العالم فيه بتعزيز جهوده لتعبئة وخلق وإدارة الحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030، حيث يروج المؤتمر لحلول مبتكرة قائمة على العلم والتي تشتد الحاجة إليها وتهدف إلى بدء فصل جديد من العمل العالمي من أجل المحيطات وذلك أيضاً في إطار تعزيز الجهود لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى الحلول التي يمكن تنفيذها من أجل المحيطات، وخاصة الحلول المبتكرة القائمة على العلم والتي تتم إدارتها بشكل مستدام كالتكنولوجيا الخضراء والاستخدامات المبتكرة المستدامة للموارد البحرية، كما تتضمن معالجة الأخطار التي تهدد صحة البيئة والاقتصاد وحوكمة المحيطات - مثل القمامة البحرية والتلوث، والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وفقدان الموائل والتنوع البيولوجي.