شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار خالد محجوب يحصل على الدكتوراه من حقوق عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف ونجل الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف الأسبق على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عن الرسالة التي أعدها بعنوان "المدد في التحكيم وآثارها الإجرائية".

وحضر مناقشة الدكتوراه اليوم الأحد في كلية حقوق جامعة عين شمس، المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق؛ والمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار أحمد الشايب رئيس المحكمة الاقتصادية؛ ولفيف من رجال القضاء.

كما شهدت المناقشة حضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد أنس جعفر مستشار المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد صافي عميد حقوق عين شمس، والدكتور محمد عبد الحليم مدير مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الزقازيق والكاتب والباحث الدكتور محمد ثروت خبير دراسات التسامح والحوار.

وكانت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة مكونة من الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس، كرئيس للجنة والأستاذ الدكتور ناجي عبد المؤمن، أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، مشرفا وعضوا.



الدكتور محمد علي محجوب



محجوب





مناقشة المستشار خالد محجوب