شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء المتهمين بالتعدى على مال الوقف وتؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الأوقاف المصرية، أن مال الوقف هو مال الله – عز وجل – وهو حق الموقوف عليهم، وهو أمانة فى أعناقنا، وحقه لا يسقط بالتقادم، ولن يفلت معتد على مال الوقف من الحساب .
وأكدت الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحذير من التعامل مع هذه المجموعة وهم :
1 ـ قيام شركة النيل للإنشاءات والاستثمار العقارى (سبيكو) المندمجة مع شركة رولان بالتعدى على 4453 م2 ضمن 109 أثر النبى – مصر القديمة والتابع لوقف الأمير عبد الله جاويش، وصدر حكم المحكمة فى الدعاوى أرقام (4499، 8305، 8489 ) سنة 2003 / 136 ق بفسخ العقد بين طرفى التداعى، وتسليم الأرض .
2 ـ أولاد / إبراهيم إسماعيل بدوى، عنهم / رمضان إبراهيم إسماعيل بالتعدى على قطعة أرض زراعية (2 ف، 7 ط، 3 س) رقم 1 حوض السنطة نمرة 15 بناحية حلوان البلد حلوان على الكورنيش مباشرة، وصدر حكم المحكمة فى الدعوى رقم (438) لسنة 2018 م العقد بين طرفى التداعى، وتسليم الأرض .
3 ـ الممثل القانونى لشركة الرفاعى الداجنى، صدر الحكم فى الدعوى رقم (95) لسنة 2014 م بإلزام الممثل القانونى لشركة الرفاعى الداجنى بسداد مبلغ 1500000جنيهًا .
4 ـ شركة النيل للإنشاء والرصف صدر الحكم فى الدعوى رقم (81) لسنة 2018 م بفسخ عقد الإيجار عن مساحة (4 ف، 5 ط ) أرض فضاء بناحية سندوب – مركز المنصورة الدقهلية .
5 ـ عبد الحميد محمد المرسى، صدر الحكم فى الدعوى رقم (17) لسنة 2010 م مدنى كلى بيلا بفسخ وتسليم مساحة (8 ف، 16 ط، 1 س) .
وأكدت هيئة الأوقاف المصرية موالاة نشر أسماء كافة المعتدين على مال الوقف وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مال الوقف بكافة السُبل القانونية المقررة فى هذا الخصوص .