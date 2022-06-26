شكرا لقرائتكم خبر عن قتلتها قبل ما تقتلنى.. مزاعم قاتل نيرة أشرف أمام الجنايات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترافات عديدة أدلى بها قاتل فتاة المنصورة الطالبة نيرة أشرف أمام هيئة المحكمة، وقال، إنه كان في كامل قواه العقلية أثناء ارتكابه الجريمة، فيما طالب محامو الضحية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.



أقوال قاتل نيرة أشرف أمام الجنايات وانهار قاتل الطالبة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، وانخرط في البكاء خلال استماع محكمة جنايات المنصورة لأقواله، في أولى جلسات محاكمته بالقتل العمد.

وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.