شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يجتمع مع نواب البرلمان عن المنطقتين الغربية والجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعًا بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الغربية والجنوبية، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها محافظ القاهرة مع النواب، لمتابعة تنفيذ طلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم والتى تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمهندس جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الاحياء .