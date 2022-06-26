وزير الرى يبحث إجراءات مراقبة مخزون المياه الجوفية

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، المشرف على الأمن، وذلك لمتابعة الأعمال والمشروعات التى يقوم القطاع بتنفيذها، ومراقبة المخزون الجوفى، وكذلك متابعة موقف العمل فيما يخص المنظومة الأمنية على مستوى الوزارة.

وقال عبد العاطى أن الوزارة تبذل مجهودات حثيثة فى مجال العمل على ميكنة أعمال إدارة وتوزيع المياه، ودمج أحدث النظم التكنولوجية ضمن منظومة العمل فى أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، وتأصيلها بهدف ترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار، وبما يحقق المحافظة على الموارد المائية وحسن استغلالها ورفع كفاءة إدارتها من خلال التطوير والابتكار فى أدوات إدارة الموارد المائية ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.

وأكد وزير الرى، أنه وفى ضوء العمل على رصد ومراقبة الموارد المائية بكفاءة عالية تُمكّن متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات من اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بكافة الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة .. فقد قامت الوزارة بإنشاء منظومة متطورة للرصد الآلى "التليمتري"، والتى تسمح بتدفق البيانات من 300 محطة رصد - تعمل بالطاقة الشمسية - تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتى الرى والصرف على مستوى الجمهورية، حيث تم طرح وتوريد الأجهزة اللازمة وتنفيذ أعمال التركيبات والتشغيل بالمواقع ذاتياً بأيدى مهندسى وفنيى الوزارة، بالإضافة للقيام بإدارة وتشغيل وصيانة المنظومة لضمان سلامتها وانتظام تشغيلها من خلال المتابعة الدقيقة و المرور الدورى، مع وضع خطة طموحة للتوسع فى منظومة الرصد بحيث تكون الاستثمارات المطلوبة متسقة مع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.