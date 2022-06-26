شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن السماح لخريجى مراكز إعداد المحفظين بفتح مكتب تحفيظ قرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لخريجي مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بالأوقاف الراغبين في المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل، أو عضوية المقارئ أو مقارئ الجمهور، أو فتح مكتب تحفيظ تحت إشراف الوزارة، فعلى الراغبين فى التقدم ملء النموذج المنشور على موقع الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه بالنسبة للجاري امتحانهم عليهم ملء نموذج التقدم عقب الامتحان الشفوى، بحيث سيمنح من ينجح منهم في الاختبار الشفوي حق دخول المقابلة الشخصية النهائية بديوان عام الوزارة .

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .