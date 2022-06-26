شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة «البحوث الإسلامية» تواصل فعالياتها لتوعية الحجاج بالمناسك قبيل السفر والان مع تفاصيل الخبر
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد، إن الأزهر الشريف من خلال وعاظه ووعظاته حريص على خدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم من خلال الرد على أسئلتهم والأخذ بالأيسر بما هو متفق عليه، والاهتمام بواقع الناس في الحجّ وتجنب التشدد في فهم النصوص، وضرورة إدراك روح الشريعة ومقاصدها في الحفاظ على النفوس.
أضاف عيّاد، أن التوعية الموسمية التي ينظمها المجمع في المطارات والموانئ المختلفة بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر تشهد قبولًا وتفاعلًا كبيرًا من جانب حجاج بيت الله الحرام للتعرف على كيفية استغلال هذه الرحلة المباركة في طاعة الله -عز وجل-، بالإضافة إلى شرح مناسك الحج وتوضيح أركانه وما يؤدي إلى إبطاله، والسنن المستحبة فيه، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الحاج خلال هذه الرحلة من الإحرام وحتى العودة إلى موطنه.