شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة «البحوث الإسلامية» تواصل فعالياتها لتوعية الحجاج بالمناسك قبيل السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قافلة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فعاليتها في التوعوية بمناسك الحج والعمرة في مطار القاهرة؛ من خلال استقبال أفواج الحجاج قبيل سفرهم وشرح المناسك لهم؛ حيث تم توزيع وعاظ وواعظات الأزهر للتواجد على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج قبل السفر إلى الأراضي المقدسة، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة مع التيسير عليهم؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالتواصل المباشر مع الحجاج واستخدام الأساليب الميسرة في توضيح وشرح المناسك لهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد، إن الأزهر الشريف من خلال وعاظه ووعظاته حريص على خدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم من خلال الرد على أسئلتهم والأخذ بالأيسر بما هو متفق عليه، والاهتمام بواقع الناس في الحجّ وتجنب التشدد في فهم النصوص، وضرورة إدراك روح الشريعة ومقاصدها في الحفاظ على النفوس.

أضاف عيّاد، أن التوعية الموسمية التي ينظمها المجمع في المطارات والموانئ المختلفة بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر تشهد قبولًا وتفاعلًا كبيرًا من جانب حجاج بيت الله الحرام للتعرف على كيفية استغلال هذه الرحلة المباركة في طاعة الله -عز وجل-، بالإضافة إلى شرح مناسك الحج وتوضيح أركانه وما يؤدي إلى إبطاله، والسنن المستحبة فيه، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الحاج خلال هذه الرحلة من الإحرام وحتى العودة إلى موطنه.