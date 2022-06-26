شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصرف تنفذ 8 قرارت إزالة لتعديات فى شمال البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ممثلة فى الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة 8 قرارات إزالة على كوبرى طلمبات حلق الجمل عبارة عن محلات بالخرسانة بتأمين من قوات الشرطة.

وتواصل كافة جهات وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

وشددت الوزارة على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ.

جدير بالذكر، أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 58 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8.50 مليون متر مربع.