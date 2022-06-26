شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: طرح خراف حية للأضاحى بسعر 90 جنيها للكيلو "قائم" والان مع تفاصيل الخبر
كما أكد وزير التموين، أنه سيتم طرح الخراف الحية بسعر 90 جنيه للكيلو قائم، كما سيتم طرح اللحوم الطازجة المبردة الضانى بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 130 حنيه للكيلو.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح لحم الضأن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 130 جنيها للكيلو، وكذلك تخفيض سعر اللحوم البرازيلية المجمدة من 90 جنيها إلى 85 جنيها، كما سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات وسيكون فيه 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة.
وأكد وزير التموين، طرح لحوم طازجة بمعدل و6320 رأس عجول حية منها 5420 عجلا بمجزر توشكى والباقى بمجزر سفاجا، وسيتم طرحها فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكل شهر سيكون فيه توريد 40 ألف طن وتوفير أيضا 4112 طن لحوم مجمدة كذلك التعاقد مع إحدى الشركات فى 1000 طن لحوم برازيلي مجمدة، كما سيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف، وتم توقيع برتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن وتزيد عن 1800 طن وتوزع على الأسر الأولى بالرعاية، كما يوجد تعاقب من إحدى الشركات لتوريد 11 ألف طن، وسيتم التوريد شهريا، كما يوجد 180 طن سكر معبأة و60 ألف طن زيت معبأ والمكرونة 20 ألف طن معبأ.