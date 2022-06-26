شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في واجودوجو يلتقي عددًا من المسئولين البوركينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير جمهورية مصر العربية في واجادوجو، Olivia Rouamba وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيبن في الخارج، حيث تم تناول استضافة مصر لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر القادم، وكذلك بحث تطورات التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء تعزيز الجانب المصري للدورات التدريبية والمنح الدراسية لصالح الكوادر البوركينية المختلفة في إطار دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم عملية التنمية في بوركينا فاسو.

كما التقى السفير المصري رئيس المجلس الدستوري البوركيني بالإنابة Borêma CISSE، حيث بحثا المشاركات الفعالة للمجلس الدستوري البوركيني في المؤتمرات المختلفة التي تستضيفها مصر، حيث أثنى المسؤول البوركيني على دور المحكمة الدستورية في مصر وما تستضيفه من اجتماعات ومؤتمرات للدول الإفريقية.

والتقى السفير المصري أيضًا المفتش العام للدولة Philippe Neri Kouthon NION، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، حيث تناولا بحث التعاون المثمر بين الأجهزة الرقابية في البلدين، والمنصب الذي فازت به هيئة الرقابة الإدارية المصرية لرئاسة اتحاد هيئات الرقابة الإدارية في الدول الأفريقية، وذلك خلال الاجتماع الخامس للاتحاد المُنعقد مؤخراً في بوروندي.