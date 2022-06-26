تسلم جوائز مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" بمحافظات الصعيد.. صور

القاهرة - سامية سيد - سلمت وزارة البيئة، اليوم الأحد، جوائز الفائزين المشاركين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وذلك للفائزين من محافظات: "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان"، بمحمية الوادى الأسيوطى بمحافظة اسيوط، بعد قيامهم بتقديم صورة من الرقم القومى او شهادة الميلاد لمن هم دون 16 سنة.

يأتى ذلك فى إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون، حيث تتمثل جوائز المسابقة فى دراجات هوائية يتم توزيعها على الفائزين، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وإحدى شركات الأدوية، بهدف المساهمة فى البرامج والمبادرات التوعوية التى أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.

كما أنها ستستمر حتى شهر نوفمبر 2022 وذلك بهدف رفع الوعى البيئى لكافة فئات المجتمع.